Energoatom berichtete über die Situation im KKW Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Kernkraftwerk Saporischschja läuft trotz der Beschlagnahmung durch russische Truppen stabil, sagte Enerhoatom-Chef Petro Kotin am Freitag, 4. März.

Als der Beschuss begann, begannen die Arbeiter des Kraftwerks, die Reaktoren in den gefährlichsten Zustand zu versetzen – zwei Blöcke wurden abgeschaltet. Zurzeit ist nur eine der sechs Einheiten, die am weitesten vom Beschuss entfernt war, in Betrieb.

„Heute ist unser Personal noch im Einsatz, aber es gibt etwa einen Zug von „kadyrovtsy“ auf der Station. Wir haben zwei Blöcke abgeschaltet, das sind fast 2.000 Megawatt. Es ging sehr schnell. Das Stromnetz war in der Lage, dies zu bewältigen. Es war nachts, als der Stromverbrauch auf dem Land nicht sehr hoch war. Aber das System funktioniert immer noch so, wie es funktionieren soll. Es beweist, dass das System auch im isolierten Modus, ohne Russland und Weißrussland, so funktionieren kann, wie es sollte. Und das ist der beste Beweis dafür, dass wir uns an das europäische Energiesystem anschließen können“, sagte Kotin.

Ihm zufolge befanden sich in der Nacht zwei feindliche Brigaden im Kernkraftwerk. Einer war russisch, der andere „Kadyrowit“. Es gab auch viel militärisches Gerät und das Kernkraftwerk wurde beschossen.

„Es gab einen Treffer im ersten Kraftwerksblock sowie im so genannten „schmutzigen Gerüst“, und auch eines der Gebäude des Ausbildungszentrums wurde zerstört. Sie beschossen auch das Verwaltungsgebäude und das Pförtnerhaus, bis sie tatsächlich in die Anlage eindrangen und mit dem Personal die Kontrolle über sie übernahmen“, fügte Kotin hinzu…