Energoatom hat Pläne zur Entwicklung von Kernkraftwerken angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine plant, die nukleare Erzeugungskapazität bis 2040 auf 24 GW zu erhöhen. Am Montag, den 22. November, erzählte der Leiter von Energoatom Petro Kotin über die Pläne zur Entwicklung der Kernenergie, schreibt Ukrinform.

Wie heute bekannt wurde, hat Energoatom zwei Vereinbarungen mit Westinghouse über die Durchführung von Projekten zum Bau von zwei neuen Kraftwerksblöcken im Kernkraftwerk Chmelnyzkyj unterzeichnet.

Laut Kotin ist geplant, die Kraftwerksblöcke nicht nur in Zusammenarbeit mit den Amerikanern, sondern auch im Inland zu bauen.

„Zu den vielversprechenden Standorten gehören Chigirin und Orbita. Wir sagen nicht, was wir dort bauen werden, wir nennen nur als Beispiel einen der Standorte, an dem ein Kernkraftwerk gebaut werden könnte. Zu Zeiten der Sowjetunion wurde beschlossen, genau dort ein Werk mit vier Einheiten zu bauen“, so Kotin.

Auch im Westen des Landes werden potenzielle Standorte für den Bau von Kernkraftwerken in Betracht gezogen.

Darüber hinaus plant Energoatom den Bau neuer Blöcke in bestehenden KKWs. Das Unternehmen schätzt den Multiplikatoreffekt durch den Bau eines Kraftwerksblocks auf 12 Mrd. Dollar und den Anstieg des BIP während der Lebensdauer des Blocks auf 25 Mrd. Dollar.