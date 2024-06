UZ hat erklärt, wie Sie Fahrkarten für einige Züge nach Polen kaufen können

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die geplanten Reparaturarbeiten an der polnischen Eisenbahn werden vom 23. Juni bis zum Ende des Sommers dauern, teilte Ukrsalisnyzja mit.

Einige Personenzüge, die von/nach Chelm fahren, verkehren nun von/nach Dorohusk, da die Reparaturarbeiten an der polnischen Bahnstrecke begonnen haben. Ukrsalisnyzja informiert über Änderungen bei der Fahrkartenbestellung.

Die geplanten Reparaturarbeiten an der polnischen Eisenbahn werden vom 23. Juni bis zum Ende des Sommers andauern.

„Wenn Sie also mit den Anschlusszügen #23 Kiew – Chelm, #93/94 Charkiw – Chelm und #120 Chelm – Dnipro nach Warschau oder Lublin reisen, suchen Sie in der App nach dem Zielort Dorohusk. Unsere App zeigt diese Option bei der Suche nach Warschau und Chelm an. In Dorohusk finden die Grenz- und Zollkontrollen während der Reparaturen am Ukrsalisnyzja-Zug statt.