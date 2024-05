Im ersten Quartal zahlten physische Personen-Unternehmer 14 Milliarden Hrywnja an Steuern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im ersten Quartal 2024 haben die natürlichen Personen in der Ukraine mehr als 13,9 Milliarden Hrywnja an Steuern an den Haushalt gezahlt. Dies wurde am Freitag, den 3. Mai berichtet, sagte der Volksabgeordnete, Leiter des Werchowna-Rada-Ausschusses für Finanzen, Steuer- und Zollpolitik Danilo Hetmanzew.

„Für das erste Quartal 2024 haben physische Personen-Unternehmer Einnahmen auf eine einzige Steuer in Höhe von mehr als 13,9 Milliarden Hrywnja bereitgestellt – das sind 5,17 Milliarden mehr als im ersten Quartal 2023. Das ist eine beeindruckende Wachstumsrate – 159%“, heißt es in der Mitteilung.

Hetmanzew stellte fest, dass der Einzelunternehmer im vergangenen Jahr, zum 1. Januar 2024, Einnahmen aus einer einzigen Steuer in Höhe von mehr als 38 Milliarden Hrywnja erzielte, 5,11 Milliarden Hrywnja mehr als der Indikator von 2022.

Der Leiter des Komitees betonte auch, dass die Zahl der physischen Unternehmer ebenfalls wächst. Im Jahr 2023 wurden 303,6 Tausend neu gegründete Unternehmen registriert, während der durchschnittliche jährliche Indikator der letzten drei Jahre bei 264,9 Tausend lag. Insgesamt gibt es in der Ukraine etwa 2 Millionen physische Personen – Unternehmer.

In Zeiten des Krieges sind Anstand und Fleiß extrem wichtig. Das Vorhandensein beider Eigenschaften wird von ukrainischen Einzelunternehmern demonstriert, schrieb Hetmanzew in seinem TG-Kanal.