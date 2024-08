"Am ersten Tag - 40 Tausend Downloads" - Selenskyj über Army+

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Selenskyj dankte den Soldaten, die Army+ bereits installiert haben. Nach Angaben des Präsidenten wurden am ersten Tag 40 Tausend Downloads der Anwendung verzeichnet

Im Laufe des ersten Tages haben 40 Tausend Nutzer die App Army+ heruntergeladen.

Dies gab der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Freitag, den 9. August bekannt.

„Ich bin allen unseren Kriegern dankbar, die Army+ bereits installiert haben. Am ersten Tag hatten wir 40 Tausend Downloads der App. Auch die durchschnittliche Nutzungsdauer ist ein gutes Ergebnis“, sagte Selenskyj. Er fügte hinzu, dass die Anwendung auf die gesamten ukrainischen Verteidigungskräfte ausgeweitet werden sollte – auf alle Kommandeure und Soldaten.

„Es ist wirklich nützlich, um Papierkram und alle unnötige Bürokratie zu beseitigen. Die Ukraine muss auf allen Ebenen modern sein“, betonte der Präsident. Am 8. August wurde die App Army+ in der Ukraine eingeführt. Sie wird es dem ukrainischen Militär unter anderem ermöglichen, elektronische Berichte zu versenden.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass neue und moderne Lösungen für das Militär in Vorbereitung seien, die eine Menge unnötiger Bürokratie und Papierkram in den Einheiten beseitigen würden. Er merkte an, dass sie bald der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen.