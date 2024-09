Der estnische Präsident Alar Karis ist in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 12. September traf der estnische Präsident Alar Karis in Kiew ein. Dies gab er in den sozialen Medien bekannt. Er soll sich mit Vertretern der ukrainischen Behörden treffen und mit ihnen verhandeln

Der estnische Präsident Alar Karis ist am Donnerstag, den 12. September, in Kiew eingetroffen.

Karis kündigte dies auf der sozialen Netzwerkseite X an.

„Ich bin in der großartigen Stadt Kiew angekommen. Ich freue mich auf alle Treffen und Gespräche“, schrieb Karis.

Am 11. September trafen der litauische Präsident Gitanas Nausėda, die lettische Ministerpräsidentin Ewika Silina und der Präsident des Senats der Tschechischen Republik Miloš Vistrichil, der US-Außenminister Antony Blinken und der britische Außenminister David Lammy in Kiew ein.