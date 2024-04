Ein estnischer Diplomat wird aus Russland ausgewiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Den estnischen Geschäftsträgern in der Russischen Föderation wurde ein Schreiben ausgehändigt, in dem ein estnischer Diplomat zur Persona non grata erklärt und aufgefordert wird, Russland innerhalb einer Woche zu verlassen. Dies berichtet der estnische Rundfunksender ERR.

Es wird berichtet, dass ein solcher Schritt Russlands vorhersehbar war, da er eine Reaktion auf die Ausweisung eines russischen Diplomaten aus Estland am 19. März ist.

„Estland hat den russischen Diplomaten ausgewiesen, weil sich die russische Botschaft in inakzeptabler Weise in die inneren Angelegenheiten Estlands und in den Justizprozess eingemischt hat“, sagte der estnische Außenminister Margus Tsahkna.

Der Minister sagte, dass Estland keine hybriden Sicherheitsoperationen, die von russischen Sicherheitsdiensten auf seinem Territorium organisiert werden, zulässt und sofort auf diese reagiert.