Etwa 1.250 Lastwagen stehen an fünf Kontrollpunkten an der Grenze zu Polen Schlange

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem Morgen des 13. Februar sind fünf Grenzübergänge zwischen der Ukraine und Polen blockiert, an denen etwa 1.250 Lastwagen in der Warteschlange stehen. Dies berichtete ein Vertreter des staatlichen Grenzdienstes Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathon.

Ihm zufolge blockierten polnische Landwirte gestern bis 10:00 Uhr nur zwei Richtungen – Yahodyn und Rawa-Russkaya, dann nahmen sie die Blockade des Kontrollpunkts Shehyni wieder auf und begannen auch, Ustilug und Uhrinov zu blockieren.

Laut Demtschenko befinden sich die größten LKW-Schlangen, die sich auf polnischem Territorium befinden und auf die Gelegenheit warten, die Grenze zur Ukraine zu überqueren, jetzt in der Nähe der Kontrollpunkte Yagodin und Rawa-Russkaya.

„Natürlich wird nur eine kleine Anzahl von Lastwagen durchgelassen. In der Tat können in einer Stunde in jeder Richtung ein oder zwei oder drei Fahrzeuge passieren, sowohl in Richtung Polen als auch auf dem Weg aus Polen heraus. Alles hängt von den Organisatoren und Teilnehmern des Protests ab, von ihrer Bereitschaft, Autos durch die bedingten Stellen zu lassen, an denen sie den Verkehr blockieren“, sagte er.

Autos und Reisebusse können die Grenze in beide Richtungen frei passieren.

Der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine fügte hinzu, dass es in Richtung der Kontrollpunkte Ustilug und Uhrinov praktisch keine Warteschlangen gibt. Demchenko erklärte, dass jeder Kontrollpunkt, jede Richtung ihre eigenen Besonderheiten hat, irgendwo können Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als 7,5 Tonnen die Grenze passieren, irgendwo nur kleinere.