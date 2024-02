EU eröffnet Büro für Verteidigungsinnovation in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die EU wird ein Büro für Verteidigungsinnovation in Kiew eröffnen. Dies kündigte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in Straßburg während einer Anhörung im Europäischen Parlament an, berichtet Ukrinform.

„Ich bin stolz darauf, dass wir das Büro für Verteidigungsinnovation in Kiew gründen werden. Dies wird die Ukraine immer näher an Europa heranbringen und es unseren Mitgliedsstaaten ermöglichen, von der Erfahrung der Ukraine auf dem Schlachtfeld und den Innovationen in der Verteidigungsindustrie zu profitieren“, sagte Ursula von der Leyen.