Die EU nutzt zum ersten Mal ihre Cyber-Befugnisse, um die Ukraine zu unterstützen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Europäische Union aktiviert auf Ersuchen der Ukraine ein Team von Cybersicherheitsexperten, um das Land bei der Abwehr von Cyberangriffen aus Russland zu unterstützen. Dies gab der stellvertretende litauische Verteidigungsminister Margiris Abukevicius am Dienstag, 22. Februar, auf Twitter bekannt.

„Als Reaktion auf das Ersuchen der Ukraine werden Litauen, die Niederlande, Polen, Estland, Rumänien und Kroatien die schnelle Eingreiftruppe im Cyberspace aktivieren, um die ukrainischen Institutionen bei der Bekämpfung der wachsenden Cyberbedrohungen zu unterstützen“, schrieb er.

Wie die Ukrajinska Prawda schreibt, handelt es sich um 10 Cybersicherheitsexperten aus sechs europäischen Ländern, die Staaten, die von Cyberangriffen betroffen sind, unterstützen können. Das Team fällt unter das EU-Programm für Verteidigungszusammenarbeit PESCO. Dies wird der erste Einsatz sein.

Die Ukraine wurde am Tag zuvor vor möglichen Cyberangriffen in der „.ua“-Zone am 22. Februar gewarnt. Die Bürger wurden gebeten, das Reaktionsteam der Regierung zu informieren…