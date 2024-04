Die EU stellt der Ukraine im Rahmen der Ukraine-Fazilität zusätzliche 1,5 Mrd. € zur Verfügung - von der Leyen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen Suspilne.media. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Europäische Union stellt der Ukraine zusätzliche 1,5 Milliarden Euro im Rahmen der 50 Milliarden Euro schweren Ukraine-Fazilität zur Verfügung, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am Mittwoch (24. April).

„Die Ukraine trägt eine schwere Last für uns alle. Heute stellen wir im Rahmen der 50-Milliarden-Euro-Fazilität für die Ukraine weitere 1,5 Milliarden Euro bereit. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die staatlichen Arbeiten und Dienstleistungen erbracht werden, während sich das Land gegen den Aggressor wehrt“, schrieb von der Leyen im X. Sie fügte hinzu, dass Europa geeint und entschlossen bleibt.

Zuvor hatte der Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, erklärt, dass die Ukraine im März die erste Tranche des Programms der Ukraine-Fazilität in Höhe von 4,5 Milliarden Euro erhalten werde und die zweite Tranche in Höhe von 1,5 Milliarden im April ausgezahlt werde.

Was vorher geschah

Am 1. Februar 2024 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf dem EU-Gipfel in Brüssel auf ein vierjähriges Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Ukraine.

Am 27. Februar unterstützte das Europäische Parlament die Entscheidung zur Einrichtung der Ukraine-Fazilität. Am nächsten Tag genehmigte der EU-Rat den Start der Ukraine-Fazilität mit einem Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro für 2024-27.

Die Ukraine-Fazilität der Europäischen Union stellt der Ukraine im Zeitraum 2024-27 50 Milliarden Euro zur Verfügung. Von diesem Betrag werden 39 Mrd. € dem Staatshaushalt zugewiesen, um die makrofinanzielle Stabilität zu stärken.