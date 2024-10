Die Europäische Kommission hat der Ukraine eine neue Tranche im Rahmen des 50-Milliarden-Euro-Programms zugesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ursula von der Leyen verwies auf die bedeutenden Fortschritte der Ukraine bei der Umsetzung von Reformen, die eine weitere Zuweisung von Mitteln ermöglichen.

Die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat die Zuteilung der nächsten Tranche der Hilfe für die Ukraine im Rahmen der Ukraine-Fazilität, deren Gesamtvolumen sich auf 50 Milliarden Euro beläuft, bis Ende 2024 angekündigt. Die europäische Beamtin sagte dies auf einer Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

Der Mechanismus sieht Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Euro für vier Jahre vor, von 2024 bis 2027, die in Übereinstimmung mit der Umsetzung des Reformplans der Ukraine zugewiesen werden, erinnerte sie.

„Wir sehen deutliche Fortschritte. Dank der Fortschritte der Ukraine haben wir bereits mehr als 12 Milliarden Euro zugewiesen. Wir gehen davon aus, dass eine weitere Tranche noch vor Ende des Jahres bereitgestellt wird“, betonte von der Leyen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich die Staats- und Regierungschefs der EU am 1. Februar auf einem Gipfel in Brüssel auf ein 50 Milliarden Euro schweres Unterstützungsprogramm für die Ukraine, die sogenannte Ukraine-Fazilität, geeinigt haben. Es ist für den Zeitraum 2024-2027 vorgesehen.

Wie wir bereits berichteten, hat die Werchowna Rada eine Vereinbarung mit der Europäischen Union über den sogenannten Ukraine-Fazilitätsplan ratifiziert, in dem die Reformverpflichtungen für den Zeitraum bis 2027 festgelegt sind, was eine Voraussetzung für die nächsten Tranchen der Makrofinanzhilfe der EU in Höhe von insgesamt 50 Mrd. Euro ist.