ISW-Experten: Ukrainische Streitkräfte könnten Gegenoffensive einstellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär könnte eine Gegenoffensive an der Front aussetzen. Dies geht aus einem ISW-Bericht vom Sonntag, 18. Juni, hervor.

Analysten zufolge könnte dies geschehen, um die Taktik für künftige Operationen der ukrainischen Streitkräfte zu überarbeiten.

Das Institute for the Study of War (ISW) verwies auf eine Veröffentlichung im Wall Street Journal, wonach das ukrainische Militär seine Offensive weitgehend eingestellt habe, da die ukrainische Führung die Taktik für weitere Kampfhandlungen überprüfe.

Das ISW stellt fest, dass sich seine Erkenntnisse mit denen der vom WSJ zitierten Experten über das Ausmaß und die Vorgehensweise der lokalen Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte im Süden und Osten der Ukraine decken.

„Das ukrainische Kommando hat den größten Teil seiner verfügbaren Kräfte noch nicht für eine Gegenoffensive eingesetzt und seine wichtigsten kampfbereiten Einheiten noch nicht verlegt“, so die Institute for the Study of War (ISW).

Den Analysten zufolge sind operative Pausen ein übliches Merkmal großer Offensivoperationen, und diese Pause bedeutet nicht das Ende der ukrainischen Gegenoffensive.