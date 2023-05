Es gab Explosionen in der Region Ternopil und in Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am späten Samstagabend, den 13. Mai, meldeten TG-Überwachungskanäle und lokale Medien Explosionen in Cherson und in der Region Ternopil.

Es wird berichtet, dass die Explosionen in der Region Ternopil nach vorläufigen Berichten von der Flugabwehr verursacht wurden.

„Die Bewohner der Region Ternopil bitten dringend darum, keine Fotos und Videos zu veröffentlichen oder die Richtung der möglichen Explosionsgeräusche zu kommentieren. Derzeit arbeiten Spezialisten in der Stadt und der Region. Alle Informationen werden später bekannt gegeben. Vertrauen Sie nur offiziellen Quellen“, schrieb Wolodymyr Trusch, Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Was die Explosionen in Cherson betrifft, so schreiben lokale Subverlage von Überführungen im Stadtzentrum. Es gibt noch keine offiziellen Informationen…