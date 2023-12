Explosionen wurden in Krywyj Rih und Kropywnyzkyj gehört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Krywyj Rih waren während des Luftalarms in der Region Explosionen zu hören. Darüber berichtet Suspilne am Samstag, den 23. Dezember.

„In Krywyj Rih hörte man die Geräusche von Explosionen … In Krywyj Rih hörte wiederholt Geräusche von Explosionen, berichtet Korrespondenten Suspilny, schreibt die Veröffentlichung.

Darüber hinaus traten Explosionen in Kropywnyzkyj. In der Region wurde ein Luftalarm ausgerufen.

Anwohner berichteten in sozialen Netzwerken von mehreren Explosionen. „Sehr laut“, schrieben lokale Telegram-Kanäle.

Das Militärkommando oder andere Beamte haben sich noch nicht zu der Situation geäußert.

In den Regionen Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Mykolajiw, Cherson und Odessa wurde nun ein Luftalarm ausgerufen. Die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine warnt vor der Gefahr von Raketen.

Wir erinnern daran, dass es am Abend des 22. Dezember auf der Krim, die vorübergehend von den Russen besetzt ist, eine Explosion in der Gegend von Armjansk gab. Sie wurde sogar in Dschankoj gehört.