Explosionen wurden in der Region Mykolajiw und in Melitopol gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Augenzeugen berichten von Explosionsgeräuschen in der Region Mykolajiw. Zuvor war am Sonntag, den 5. November, in der Region ein Luftalarm ausgerufen worden.

Die Streitkräfte der Ukraine warnen vor den Aktivitäten der feindlichen taktischen Luftfahrt in dieser Richtung.

„Aktivität der feindlichen taktischen Luftfahrt im Südosten. Bedrohung durch den Einsatz von Luftwaffen!“ – meldete das Militär.

Über die Ursachen der Explosion wird nicht berichtet, vermutlich arbeitet die Luftverteidigung. Frühere Überwachungskanäle berichteten, dass der Feind eine Rakete in Richtung Wosnessensk in der Region Mykolajiw abgefeuert hat.

Gegen Mitternacht berichteten Augenzeugen auch von Explosionen in Melitopol in der Region Saporischschja.

Odessa TG-Kanäle veröffentlichen ein Video aus der Wohnung eines Einwohners von Odessa nach den Explosionen im Stadtzentrum.

Erinnern Sie sich, am Abend waren in Odessa Explosionen zu hören. In TG-Kanälen wurde über die Arbeit der Luftabwehr berichtet.

Heute Nachmittag wird Odessa von einem Raketenangriff getroffen, es gibt Verletzte.