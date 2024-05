Die Exporte über den Seekorridor haben 45 Millionen Tonnen erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Weitere 108 Schiffe sind auf dem Weg zu den Häfen, auf denen mehr als 3 Millionen Tonnen an Produkten verladen werden sollen.

Fast 1.600 Schiffe mit 45 Millionen Tonnen Fracht haben den ukrainischen Korridor im Schwarzen Meer seit der Aufnahme des Betriebs passiert. Dies teilte das Ministerium für die Entwicklung von Gemeinden, Territorien und Infrastruktur am Freitag, den 10. Mai mit.

„In den fast neun Monaten, in denen der ukrainische Korridor in Betrieb ist, haben etwa 1600 Schiffe 45 Millionen Tonnen Fracht aus den Häfen des Großraums Odessa exportiert. Überwiegend handelt es sich dabei um Produkte ukrainischer Landwirte für die weltweiten Lebensmittelmärkte“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird angegeben, dass mehr als 30 Millionen Tonnen ukrainischer Agrarprodukte in 38 Länder der Welt geliefert wurden.

Derzeit laufen 108 weitere Schiffe die Häfen an, die mehr als 3 Millionen Tonnen Produkte für den Export laden werden.