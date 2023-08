Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Föderale Sicherheitsdienst der Ukraine (FSB) hat die Festnahme eines Krim-Bewohners bekannt gegeben, der angeblich auf Anweisung der ukrainischen Sicherheitsdienste „Daten über den Transport“ russischer Ladungen an die Frontlinie in der Ukraine weitergegeben hat. Dies berichtete am Dienstag, den 15. August, die russische pro-pagnadistische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes.

Der russische Sicherheitsdienst behauptet, dass „die Zahl die Tatsache der Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine bestätigte und die Koordinaten des Verstecks mitteilte, in dem ein einsatzbereiter improvisierter Sprengsatz gefunden wurde“.

Die Abteilung für Berufsermittlung des russischen Sicherheitsdienstes auf der Krim beschuldigt den Mann des illegalen Erwerbs, der Verbringung, des Verkaufs, der Lagerung, des Transports, der Weiterleitung oder des Tragens von Sprengstoffen oder Sprengkörpern.

Der Bewohner der Krim wurde in Gewahrsam genommen. Der FSB erklärte, dass derzeit „alle Umstände der illegalen Aktivitäten“ des Verdächtigen „ermittelt“ werden.

Wie wir bereits geschrieben haben, wurde in Naltschik (Kabardino-Balkar Republik der Russischen Föderation) ein 44-jähriger ukrainischer Staatsbürger festgenommen, der angeblich geheime militärische Informationen an einen ausländischen Geheimdienst weitergegeben hat.

Darüber hinaus verhaftete ein Bezirksgericht in Brjansk einen ukrainischen Staatsbürger, der der Spionage beschuldigt wird. Dem Ukrainer wird vorgeworfen, an der Zerstörung von zwei russischen Su-34- und Su-35-Flugzeugen und zwei Mi-8-Hubschraubern beteiligt gewesen zu sein.