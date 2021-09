Fünf ukrainische Regionen entsprechen der orangefarbenen Zone

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Fünf ukrainische Regionen entsprechen der orangefarbenen Quarantänezone, da die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Krankenhauspatienten gestiegen ist. Am 26. September befanden sich die Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Kirowohrad, Ternopil und Tscherkassy in der orangen Zone, so das Gesundheitsministerium.

Wie Coronavirus-Krankenhausaufenthalte überschritten werden: * Region Dnipropetrowsk – 53,8 Prozent * Region Donezk – 84,5 Prozent * Region Kirowograd – 64,5 Prozent * Region Ternopil – 94,5 Prozent * Region Tscherkassy – 95,2 Prozent

Es ist bekannt, dass die beste Situation bei Krankenhausaufenthalten in der Region Czernowitz herrscht. Dort liegt der Wert bei -14,3 Prozent.

Am Vortag gab es in der Ukraine vier „orange“ Regionen. In den Oblasten Dnipropetrowsk, Donezk und Tscherkassy gab es bereits drei Tage mit überzähligen Krankenhausaufenthalten.

Am Vortag stand die Ukraine bei der Zahl der Todesfälle pro Tag an zweiter Stelle unter den europäischen Ländern. Russland belegte den ersten Platz, gefolgt von Großbritannien auf dem dritten Platz.