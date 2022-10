Der Fall des "Leiters" der "Besatzungsverwaltung" in der Region Cherson wurde vor Gericht gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Pseudo-Leiter der Gemeinde Tschernobajiw in der Region Cherson wird wegen Zusammenarbeit mit den Invasoren vor Gericht gestellt. Dies berichtet der Pressedienst der Kiewer Stadtstaatsanwaltschaft

„Nach den Materialien der Untersuchung, der Mann, der auf dem vorübergehend besetzten Gebiet des Dorfes. Tschernobajewka im Bezirk Bilozersk der Region Cherson, schloss eine kriminelle Vereinbarung mit den Besatzungstruppen und übernahm, nachdem er von ihnen den Vorschlag erhalten hatte, einer illegal geschaffenen Behörde vorzustehen, freiwillig die Position des „Verwaltungschefs“ der Gebietskörperschaft Tschernobajewka der Region Cherson. In dieser Funktion verfügt der Mann unrechtmäßig über kommunales Eigentum und verstößt damit gegen die Verfassung und die Gesetze der Ukraine“, so der Pressedienst der Staatsanwaltschaft in einer Erklärung. Es wird berichtet, dass eine Anklageschrift gegen den Verdächtigen an das Gericht geschickt wurde…