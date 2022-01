Ein Fallschirmjäger wurde in der Silvesternacht im Donbass getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Unteroffizier Stanislav Stanislav Boguslavskyy starb am 31. Dezember durch den Beschuss der Separatisten in der Zone der Operation der Vereinten Streitkräfte im Donbass. Dies teilte das Kommando der Luftlandetruppen der Streitkräfte der Ukraine am Sonntag, den 2. Januar, mit.

Wie angegeben, diente der Verteidiger in der 25. separaten Luftlandebrigade Sicheslav der DShV der Streitkräfte der Ukraine. Er wurde bei der Beschießung tödlich verwundet.

„Unteroffizier Boguslavsky S.A. war ein aufrichtiger, offener Mann, der immer bereit war, seinen Kameraden zu helfen, bei denen er Respekt und Autorität genoss. Aber der Feind hat durch seine heimtückischen Aktionen das Leben eines Fallschirmjägers, eines Patrioten, eines wahren Sohnes seines Volkes verkürzt“, heißt es in der Botschaft.

Das Kommando drückte den Angehörigen und Freunden des Soldaten sein tiefes Bedauern aus…