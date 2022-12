Der Feind beschoss die Region Sumy mit Mörsern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Sumy beschoss der Feind Wohnhäuser und das Stromnetz. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Sumy, Dmytro Zhyvitsky, am Sonntag, den 25. Dezember, in den sozialen Medien mit.

Zhyvitsky gab an, dass nach dem nächtlichen Mörserbeschuss in der Gemeinde Seredyno-Budskaya 6 Privathäuser von Anwohnern und Stromnetze beschädigt wurden.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung berichtete heute Morgen, dass die Russen nach 1 Uhr Mörser auf die Gemeinde Seredyno-Budskaya abgefeuert haben. Es gab vier Ankünfte.

Er wies auch darauf hin, dass im Laufe des Sonntags eine feindliche Mine in der Region Sumy explodierte.

„Wir glauben an unsere Verteidiger und Verteidigerinnen! Eine ruhige Nacht für uns, Sumshchyna!!!“, lautete die Nachricht…