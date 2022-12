Der Feind versucht, in eine Richtung vorzudringen - die Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Truppen versuchen, in Richtung Bachmutsk vorzudringen und versuchen auch, die taktische Situation in Richtung Lymansk und Kupyansk zu verbessern. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einem morgendlichen Briefing am 30. Dezember mit.

Einheiten der Verteidigungskräfte wehrten Angriffe der Angreifer in den Gebieten Stelmachiwka und Belogorowka in der Region Luhansk sowie in Soledar, Iwaniwske, Kleshchiyevka, Kamianka, Avdeyevka, Veseloe, Vodyane, Krasnogorovka und Maryinka in der Donetschina ab.

In den letzten 24 Stunden führte der Feind 85 Raketen- und 35 Luftangriffe sowie 63 Angriffe mit Raketenwerfern durch.

„Die Gefahr von Luft- und Raketenangriffen auf die kritische Infrastruktur des Landes bleibt bestehen. Die russischen Angreifer terrorisieren weiterhin die Zivilbevölkerung der Ukraine“, betonte der Generalstab.

In den Richtungen Wolhynien, Polessk, Sewersk und Sloboschan ist die Lage weiterhin stabil, es gibt keine Anzeichen für die Bildung feindlicher Angriffsgruppen.

In anderen Richtungen beschoss der Feind friedliche bewohnte Gebiete mit verschiedenen Waffentypen.

Am Vortag führte die ukrainische Luftwaffe 12 Angriffe auf Gebiete durch, in denen sich Personal, Waffen und militärische Ausrüstung der Angreifer konzentrierten, sowie einen Angriff auf eine Flugabwehrraketenstellung.

Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie trafen fünf Gefechtsstände und fünf Gebiete, in denen sich Personal und Munition des Feindes konzentrierten.