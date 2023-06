Feindliche Offensive in fünf Richtungen gescheitert - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Aggressoren erfolglos in fünf Richtungen in der Ostukraine angegriffen. Die Streitkräfte der Ukraine haben drei Dutzend Angriffe gegen den Feind gestartet, berichtete der Generalstab in einer Morgenbesprechung am Sonntag, 18. Juni

Demnach versuchte der Angreifer, in den Richtungen Kupjansk, Lyman, Awdejewsk, Mariinsk und Schachtar anzugreifen. Es fanden insgesamt 26 Gefechte statt. Alle feindlichen Angriffe wurden zurückgeschlagen. In den Richtungen Saporischschja und Cherson verteidigen sich die Russen weiterhin.

Gestern hat der Feind 43 Luftangriffe und 4 Raketenangriffe durchgeführt und 51 MLRS-Angriffe auf die Stellungen und Siedlungen unserer Truppen gestartet.

Die Luftwaffe der Verteidigungsstreitkräfte hat ihrerseits in den letzten 24 Stunden 14 Angriffe auf die Gebiete durchgeführt, in denen sich die feindlichen Truppen konzentrierten. Unsere Verteidiger zerstörten auch zwei Flugabwehrraketensysteme.

Raketen- und Artillerieeinheiten haben in den letzten 24 Stunden drei Kommandoposten, zwei Gebiete mit Personalkonzentration, fünf Munitionsdepots und drei Artillerieeinheiten in Feuerstellungen getroffen.