Feuer ist im besetzten Jewpatoria ausgebrochen - Atesh

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf der vorübergehend besetzten Krim ist in der Nähe des Sees Moynakskoye in Yevpatoria ein Feuer ausgebrochen. Am Ort des Geschehens ist schwarzer, dichter Rauch zu sehen. Darüber berichtete am Sonntag, den 17. September, im Telegram-Kanal der Guerillabewegung der Ukrainer und Krimtataren Atesh.

„Feuer in Yevpatoria. Agent Atesh berichtet, dass vor einer Stunde ein Feuer in der Nähe des Moynakskoye Sees ausgebrochen ist. Jetzt ist schwarzer, dichter Rauch zu sehen. Zuvor berichteten einige Quellen, dass sie Ankünfte in der Stadt verzeichneten“, heißt es in der Nachricht.

Vertreter der Guerillabewegung sagten, sie seien dabei, die Informationen über die Ursachen des Feuers zu überprüfen.