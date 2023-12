Das Finanzministerium hat Staatsanleihen für fast 20,7 Mrd. platziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Finanzministerium hat Anleihen im Gegenwert von etwa 20,7 Mrd. Hrywnja platziert. Dies teilte das Finanzministerium am 26. Dezember mit.

Die Durchführung der Platzierungen erfolgte über das ETS.

„Jede Hrywnja, die in Anleihen investiert wird, unterstützt unsere Armee und die finanzielle Stabilität des Landes. Der Kauf von Militäranleihen trägt zum Sieg über die russische Aggression bei“, so das Finanzministerium in einer Erklärung.

Infografik des Finanzministeriums zur Auktion von Staatsanleihen am 26. Dezember

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Finanzministerium der Ukraine am 19. Dezember bei einer Auktion inländischer Staatsanleihen 7,5 Mrd. Hrywnja für den Staatshaushalt eingenommen hat.