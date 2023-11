Das Finanzministerium hat Staatsanleihen im Wert von 11 Mrd. Hrywnja platziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Finanzministerium hat am Dienstag, den 7. November, bei der Auktion zur Platzierung von Anleihen des internen Staatskredits (OVGZ) 11 Milliarden Hrywnja in den Staatshaushalt eingebracht. Darüber berichtete der Pressedienst des Ministeriums in Facebook.

„Heute hat das Finanzministerium Anleihen in Höhe von mehr als 11 Milliarden Hrywnja platziert“, heißt es in der Nachricht.

Das Finanzministerium hat Investoren Hrywnja-Anleihen angeboten:

uAH 2,733 Milliarden zu 16,99% mit Rückzahlung in 1 Jahr;

Hrywnja 4,22 Milliarden zu 17,9% mit Rückzahlung in 1,7 Jahren;

Hrywnja 4,141 Milliarden zu 18,87% mit Rückzahlung in 3,3 Jahren. Infografik des Finanzministeriums über die Auktion von Staatsanleihen am 7. November 2023

Am 31. Oktober hat das Finanzministerium bei einer Auktion inländischer Staatsanleihen 15,5 Mrd. Hrywnja für den Staatshaushalt eingenommen.