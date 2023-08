Die Folgen des Angriffs der Russischen Föderation auf Kramatorsk sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer beschossen am späten Montagabend Kramatorsk in der Region Donezk. Zwei Menschen starben und zwei weitere wurden verletzt, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag, 15. August, mitteilte.

Nach vorläufigen Angaben griff der Feind die Stadt mit einem Boden-Luft-Raketensystem S-300 an. Die Raketen trafen Lagerhäuser, in denen Lebensmittel gelagert wurden. Auf einer Fläche von 2.400 Quadratmetern brach ein Feuer aus.

Infolge des Beschusses befanden sich zwei Lader unter den Trümmern, die Leiche eines von ihnen wurde von den Rettungskräften geborgen. Der Zustand des anderen Mannes ist noch unbekannt. Darüber hinaus wurde eine 38-jährige Lageristin des Unternehmens verletzt. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, heißt es in dem Bericht.

Bürgermeister Alexander Gontscharenko wiederum sagte, die Russen hätten den Handelsstützpunkt zerstört. Zwei Menschen starben. Eine Frau wurde verwundet.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.