Freiwillige Helfer in Cherson gerieten unter russischen Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Freiwillige der Wohltätigkeitsorganisation „Rettet die Ukraine“ sind in Cherson unter russischen Beschuss geraten, als sie den Bewohnern an einem der unzerstörbaren Punkte Trinkwasser brachten. Darüber wurde am Donnerstag, den 9. November auf der Facebook-Seite der Organisation berichtet.

„Heute brachten die Retter von Rettet die Ukraine wie üblich Trinkwasser für die Einwohner von Cherson zu einem der Punkte der Unzerstörbarkeit im Bezirk Ostrov, als die Russen plötzlich einen starken Angriff auf das Gebäude mit Schrapnellgranaten unternahmen.

Unser Freiwilliger Alexander wurde wie durch ein Wunder nur dank seiner Körperpanzerung und seines gepanzerten Fahrzeugs vor schweren Verletzungen bewahrt. Er ist mit einer leichten Prellung davongekommen und wird gerade medizinisch untersucht“, heißt es in der Nachricht.

In der Zwischenzeit wurden zwei weitere Freiwillige von Life Ministry International, die ebenfalls den Menschen an dem unzerstörbaren Punkt halfen, bei dem Beschuss schwer verletzt.

„Diese Trümmerspuren an den Autos unserer Freiwilligen erinnern uns alle an die extreme Gefahr, der die Retter bei ihrer Arbeit ausgesetzt sind. Und auch an die Perfidie der Russen, die vorsätzlich einfache Zivilisten und Freiwillige angreifen“, schrieben die Freiwilligen und zeigten Fotos des beschädigten Autos.