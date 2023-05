Freiwillige Mitglieder der Russischen Freiheitslegion bereiten eine Offensive gegen Moskau vor - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Freiwilligen der Russischen Freiheitslegion, die vor kurzem an einer Razzia in der Region Belgorod teilgenommen haben, rekrutieren Russen in ihren Reihen. Sie schließen nicht aus, dass sie versuchen werden, Moskau anzugreifen. Dies berichtet die „Times“.

Nach Angaben des Sprechers der Legion, Rufname Caesar, wollen „Tausende von Bewerbern“ aus Russland ihrer Einheit beitreten. Sie reisen über „bestimmte neutrale Grenzstaaten“ in die Ukraine ein.

„Wir haben einen konstanten Strom von Rekruten, und er wächst“, erklärte er.

Der Sprecher der Legion sagte, die Einheit werde so lange an der Grenze operieren, bis ihre Kräfte groß genug seien, um Moskau anzugreifen.

„Wir haben beträchtliche Fähigkeiten. Wir haben Mörser, gepanzerte Fahrzeuge, Stinger MANPADS, tragbare Panzerabwehrsysteme und sehr effektive Aufklärungsdrohnen“, sagte er.

Die Russische Freiheitslegion hat zwischen 500 und 1.000 Kämpfer.

„Wir sind keine Kriminellen oder eine private Militärfirma wie Wagner. Wir sind alle Bürger der Russischen Föderation. Einige von uns haben früher in den ukrainischen Streitkräften gedient“, betonte der Sprecher.