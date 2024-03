Ein Freiwilliger aus Deutschland ist an der Front in der Ukraine gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein 37-jähriger Freiwilliger aus Deutschland namens Stefan ist bei den Kämpfen in der Ostukraine ums Leben gekommen. Dies berichtet die Bild-Zeitung.

Es wird darauf hingewiesen, dass er am Donnerstag, den 14. März, durch Artilleriebeschuss aus Russland getötet wurde.

Der Kämpfer war mit einer unbemannten Aufklärungseinheit im Einsatz. Ihre Deckung wurde getroffen und der Mann wurde unter den Trümmern begraben. Als er ausgegraben wurde, war er bereits tot.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass ein Freiwilliger aus Litauen, Tadas Tumas, an der Front in der Ukraine in einem Gefecht mit russischen Invasoren getötet wurde.