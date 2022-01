Frostig, aber kein Niederschlag: Das Wetter in Kiew am 19. Januar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Das Wetter in Kiew am Mittwoch, den 19. Januar, wird kalt sein, aber ohne Regen und Schnee. In der Hauptstadt wird ein leichter Frost erwartet. Außerdem werden Windböen von bis zu 12 m/s vorhergesagt.

Das Ukrhydrometeocenter berichtet.

Für heute sind in Kiew keine Niederschläge vorhergesagt. Die Thermometer reichen von -2 bis 0 Grad Celsius. Die Temperatur wird sich im Vergleich zum Vortag verbessern. Der Wind kommt aus Nordwest, 7-12m/s.

Aufgrund der Minustemperaturen in der Hauptstadt sind vereiste Straßen möglich!

Ratschläge für Fußgänger bei Glatteis: