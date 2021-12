Die Gasentnahme der Ukraine ist aufgrund der kalten Witterung stark angestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die kältere Witterung in dieser Woche hat nach Angaben von Ukrtranshas zu einem starken Anstieg der Gasentnahme aus den unterirdischen Speichern geführt.

So wurden am 19. Dezember 72,5 Millionen Kubikmeter Gas entnommen, am 20. Dezember 83,6 Millionen Kubikmeter und am 21. Dezember 98,4 Millionen Kubikmeter.

Seit Beginn der Heizperiode hat die Ukraine bereits mehr als 4 Milliarden Kubikmeter Gas verbraucht.

Letzte Woche versicherte Ministerpräsident Denys Schmyhal, dass die Gas- und Kohlereserven für die laufende Heizperiode ausreichend sind…