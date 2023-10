Gegen einen Mann wird wegen Schlägen bei der Polizei in Czernowitz ermittelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das regionale territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Czernowitz hat damit begonnen, die Tatsache zu überprüfen, dass ein Mann bei der Polizei in Czernowitz geschlagen wurde, angeblich in Anwesenheit von Angestellten des Militärrekrutierungsbüros. Darüber berichtet ein Pressedienst des regionalen TSC und SP von Czernowitz.

„Über das Video, das in sozialen Netzwerken verbreitet wird. Das Ereignis ereignete sich am 31.07.2022. Aufgrund dieser Tatsache wurde ein Strafverfahren eingeleitet, aber es gab keine Meldungen an die Czernowitzer Gebiets-TSC und SP. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Videos und dem Vorhandensein eines Strafverfahrens wird nun eine offizielle Überprüfung durchgeführt, um die Umstände des Vorfalls zu klären. Die Führung des regionalen TCC und SP von Czernowitz verurteilt kategorisch jegliche Manifestationen von Verstößen gegen die geltende Gesetzgebung der Ukraine und ergreift entschiedene Maßnahmen, um Straftaten und kriminelle Handlungen unter den Soldaten und Mitarbeitern des TCC und SP zu verhindern“, so das Militärkommissariat.