Die Gehälter der Beschäftigten im Kernkraftwerk Saporischschja werden um 50 % erhöht. Dies wurde am Montag, den 7. November, von NNEGC Energoatom bekannt gegeben.

Das Unternehmen erklärte, dass es die Bemühungen der Angestellten des Kraftwerks, die unter den Bedingungen der Besetzung und des ständigen Drucks durch die Invasoren weiterhin die nukleare und Strahlungssicherheit gewährleisten, sehr schätzt.

In der Erklärung hieß es, dass alle ZNPP-Büroangestellten, die dem Land treu bleiben, am 10. April 2022 eine monatliche Prämie von 20 % ihres offiziellen Gehalts erhalten. Derzeit beläuft sich der Betrag der aufgelaufenen Zulagen bereits auf etwa 500 Millionen Hrywnja und wird auf einem Sonderkonto geführt. Die gesamten aufgelaufenen Beträge werden den aktiven Mitarbeitern des Büros des Präsidenten des ZNPP am Tag der Befreiung des Kraftwerks von den Invasoren in einer Pauschalsumme ausgezahlt.

Und ab dem 1. Januar 2023 wird diese Vergütung für Mitarbeiter des vorübergehend besetzten ZNPP, die sich weigerten, Verträge mit der gefälschten JSC Operating Organization of Zaporizhia NPP, die von Rosatom geleitet wird, zu unterzeichnen, auf 50% erhöht…