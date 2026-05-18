Das Geld könnte „verfallen“: Nutzer des „Nationalen Cashbacks“ wurden auf die Frist hingewiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Gutschrift des Cashbacks für im Mai getätigte Einkäufe wird für Juli erwartet. Das ukrainische Wirtschaftsministerium hat die Teilnehmer des Programms „National Cashback“ daran erinnert, dass die angesammelten Mittel bis einschließlich 30. Juni 2026 ausgegeben werden müssen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung des Wirtschaftsministeriums.