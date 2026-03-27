Das Wirtschaftsministerium hat mitgeteilt, wann die Ukrainer den Nationalen Cashback für Januar erhalten werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 27. März beginnt die Auszahlung des Nationalen Cashbacks für Januar. In Kürze werden auch die Auszahlungen des Cashbacks für Februar beginnen.

Am 27. März beginnt die Auszahlung des Nationalen Cashbacks für Januar. In Kürze werden auch die Auszahlungen des Cashbacks für Februar beginnen.

Dies geht aus einer Mitteilung auf der Website des Ministeriums für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gelder an Bürger ausgezahlt werden, die mehr als 2 Hrywnja Cashback angesammelt und in der App „Díâ“ die Karten des Nationalen Cashbacks für die Auszahlung ausgewählt haben. Insgesamt wird der Cashback für Januar auf die Konten von mehr als 4,1 Millionen Nutzern der App überwiesen.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums haben die Bürger seit Beginn des Programms Waren im Rahmen des „Nationalen Cashbacks“ im Wert von über 67,38 Mrd. Hrywnja gekauft.