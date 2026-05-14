Im Stadtrat von Charkiw finden Durchsuchungen statt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Strafverfolgungsbehörden führen Ermittlungsmaßnahmen im Stadtrat von Charkiw durch.

Quelle: Valeria Chirina, Sprecherin der Staatsanwaltschaft des Gebiets Charkiw, in einem Kommentar gegenüber „Ukrajinska Prawda“

Zitat: „In der Abteilung für digitale Transformation des Stadtrats von Charkiw finden Durchsuchungen statt.“

Details: Die Staatsanwaltschaft gibt derzeit keine weiteren Einzelheiten bekannt, offizielle Informationen sollen später folgen.