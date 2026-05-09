Die Regierung wird 3,5 Milliarden aus dem Reservefonds für die Instandsetzung der wichtigsten lokalen Straßen bereitstellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung wird 3,5 Milliarden Hrywnja aus dem Reservefonds des Staatshaushalts für die Instandsetzung von öffentlichen Straßen lokaler Bedeutung bereitstellen.

Dies teilte das Ministerium für Entwicklung mit.

„Es handelt sich um öffentliche Straßen von lokaler Bedeutung – genau jene Strecken, die täglich von den Gemeinden genutzt werden, auf denen der Verkehr fließt, die Wirtschaft funktioniert und die Personenbeförderung sowie humanitäre und kritische Logistik abgewickelt werden.

Als Nächstes folgt die Vorbereitung der Mittelverteilung auf die Regionen und bestimmte Straßenabschnitte“, erklärte der für den Wiederaufbau zuständige stellvertretende Ministerpräsident – Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Olexij Kuleba.

Das Ministerkabinett hat das Ministerium für Entwicklung und das Wirtschaftsministerium beauftragt, so schnell wie möglich einen Entwurf zur Bereitstellung von Mitteln durch die regionale Militärverwaltung für die Sanierung lokaler Straßen von allgemeiner Bedeutung auf der Grundlage einer Kofinanzierung auszuarbeiten.

Die Mittel sind für die Beseitigung von Unfallschäden und die Instandhaltung dieser Straßen bestimmt.