Der Generalstaatsanwalt nannte die Besonderheit des Drohnenangriffs auf Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine so großflächige Zerstörung wie in Odessa ist zum ersten Mal auf einen Drohnenangriff zurückzuführen. Dies erklärte der Generalstaatsanwalt der Ukraine Andrej Kostin, der sich derzeit in der Stadt aufhält.

„Zuvor waren solche Folgen auf Raketentreffer zurückzuführen… Ich kann mich an keinen anderen Fall erinnern, in dem der Beschuss durch eine Drohne zu so etwas geführt hat…“, stellte der Beamte fest.

Ihm zufolge wurden die unbemannten Flugzeuge vom Gebiet der besetzten Krim aus auf Odessa abgeschossen.

Er betonte, dass die Ukraine geeignete Waffen braucht, um einen solchen Beschuss zu stoppen und die Zivilbevölkerung zu schützen.

Ihm zufolge wurde die ganze Welt heute erneut Zeuge des Terrors gegen Zivilisten und des Völkermords des Aggressorlandes am ukrainischen Volk.

„Die Welt muss sich vereinen, um diese Verbrechen zu stoppen“, fasste Kostin zusammen.

Wir möchten daran erinnern, dass in der Nacht des 2. März ein Anschlag auf Wohnhochhäuser in Odessa verübt wurde.