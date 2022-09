Generalstab: Kollaborateure drohen ukrainischen Aktivisten in der Besatzungszone mit der Todesstrafe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Saporischschja drohen Kollaborateure ukrainischen Aktivisten mit der Deportation in die selbsternannte „Volksrepublik L/Donezk“ und der Todesstrafe.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Details: In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Saporischschja hat der so genannte „Leiter der zivil-militärischen Verwaltung“ kürzlich die Verschärfung der „Sanktionen“ gegen patriotische ukrainische Bürger angekündigt.

„Die Invasoren und Kollaborateure, die die Widerstandsbewegung wittern, schüchtern Menschen ein, die Vertreter der Widerstandsbewegung unterstützen, und drohen Aktivisten mit der Zwangsdeportation in die selbsternannte „Volksrepublik L/Donezk“, in der für solche Aktivitäten die Todesstrafe vorgesehen ist“, heißt es in einer Erklärung der Zentrale.