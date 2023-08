Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat Informationen über einen Überfall der ukrainischen Streitkräfte am linken Ufer des Dnjepr in der Region Cherson dementiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte bestätigt keine Informationen über einen Überfall und einen Verteidigungsdurchbruch der ukrainischen Streitkräfte am linken Ufer des Dnjepr in der Region Cherson. Dies erklärte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar in einer Sendung des Fernsehsenders.

„Die Streitkräfte und der Generalstab bestätigen diese Information bisher nicht. Wir bitten und appellieren noch einmal an alle, nur offiziellen Quellen zu vertrauen“, sagte sie.