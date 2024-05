Ein Gericht hat einen Grenzschutzbeamten verhaftet, der einen Grenzgänger erschossen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Fall des Todes eines 39-jährigen Bürgers, der versucht hatte, die Grenze zu überqueren, wurde ein entsprechendes Gutachten erstellt, insbesondere ein ballistisches Gutachten.

Der Grenzschutzbeamte, der in den Vorkarpaten eine Waffe gegen einen Zivilisten eingesetzt hatte, weil er versucht hatte, die Grenze zu Rumänien zu überqueren, hat eine Zwangsmaßnahme in Form von Haft ohne das Recht auf Kaution gewählt. Darüber berichtete die Beraterin für Kommunikation des staatlichen Ermittlungsbüros Tatyana Sapyan in der Sendung des TV-Marathon.

„Wir haben einen offiziell erklärten Verdacht auf einen Verstoß gegen die Regeln des Umgangs mit Waffen, der den Tod des Opfers verursacht hat. Unter einem solchen Artikel können Sie für 10 Jahre ins Gefängnis kommen. In diesem Stadium wird eine Voruntersuchung durchgeführt, und ich kann sagen, dass zusätzlich eine Maßnahme der Zurückhaltung für den Gesetzeshüter gewählt wird. Das ist eine Inhaftierung ohne das Recht auf Kaution“, sagte Sapyan.

Ihr zufolge wurde das entsprechende Gutachten für den Fall des Todes eines 39-jährigen Bürgers, der versucht hatte, die Grenze zu überqueren, insbesondere ein ballistisches Gutachten, erstellt.