Gericht verhaftet Führungskräfte des in Poltawa ansässigen Bergbau- und Verarbeitungsunternehmens Schewaho: Kaution zwischen 2 und 60 Millionen Euro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Gericht hat eine Präventivmaßnahme für Beamte des Bergbau- und Verarbeitungsbetriebs in Poltawa beschlossen, der dem flüchtigen Oligarchen Kostyantyn Zhevaho gehört. Die Verdächtigen werden in Gewahrsam genommen oder können gegen eine Kaution von 2 bis 60 Mio. Hrywnja freigelassen werden. Dies berichtete der Pressedienst des State Bureau of Investigation am 7. Juli.

„Das Petschersk-Gericht der Stadt Kiew hat eine Präventivmaßnahme für die Leitung des Poltawaer Bergbau- und Verarbeitungsbetriebs PJSC sowie für die Leitung der Dichtungsfirma, über die die Machenschaften in dem Unternehmen stattfanden, ausgewählt. Nach dem Beschluss des Richters sollen alle sechs Verdächtigen in Untersuchungshaft gehalten werden, alternativ zu einer Kaution. Dem Organisator der Transaktion steht es frei, 60 Mio. Hrywnja zu zahlen, den anderen zwischen 2 und 40 Mio. Hrywnja“, heißt es in der Erklärung.

Es ist bekannt, dass die in den Fall verwickelten Personen nicht mit den Ermittlungen kooperierten und untergetaucht sind, so dass sie festgenommen und unter Begleitung zum Gericht gebracht wurden. Nun drohen ihnen bis zu 12 Jahre Gefängnis und die Beschlagnahmung ihres Eigentums.