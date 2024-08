Gerichte in zehn Regionen sind über eine Bombendrohung informiert worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ordnungskräfte arbeiten vor Ort und evakuieren die Mitarbeiter und Besucher der Gerichte.

Gerichte in verschiedenen Regionen der Ukraine wurden über eine Bombendrohung in ihren Räumlichkeiten informiert. Dies wird am 23. August auf dem Portal Judicial power berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Berufungsgerichte von Kiew und Schytomyr, die Wirtschaftsgerichte der Regionen Iwano-Frankiwsk und Odessa, die Bezirksgerichte von Baschtanskij und Bratskij der Region Mykolajiw, das Bezirksgericht von Bilopolskyj der Region Sumy und das Bezirksgericht von Minsk der Region Tschernihiw Meldungen über Sprengstoffanschläge auf Räumlichkeiten erhalten haben; Sokiryansky Bezirksgericht der Region Tscherniwzi; Czernowitz Bezirksgericht der Region Winnyzja; Horodenkivsky und Tismenytsky Bezirksgerichte der Region Iwano-Frankiwsk; Novovodolazhsky und Dergachivsky Bezirksgerichte der Region Charkiw; Velikomikhailivsky Bezirksgericht der Region Odessa.

Die Ordnungskräfte sind vor Ort im Einsatz, um Maßnahmen zur Evakuierung der Mitarbeiter und Besucher der Gerichte zu treffen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass einem minderjährigen Einwohner von Bukowyna der Prozess gemacht wird, weil er den Bombenanschlag auf eine Schule in der Hauptstadt fälschlicherweise gemeldet hat.