Das Gesundheitsministerium hat uns mitgeteilt, ob die Urintherapie sinnvoll ist

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Gesundheitsministerium hat erklärt, es sei ein Mythos, dass die Urintherapie die Gesundheit verbessern könne. Tatsächlich belastet die Urintherapie die Nieren nur noch mehr und kann neue Krankheiten verursachen. Dies geht aus einer Erklärung des Gesundheitsministeriums hervor, die am Samstag, 4. Dezember, auf Facebook veröffentlicht wurde.

„Die Urintherapie belastet Nieren und Leber übermäßig und provoziert die Entstehung neuer Krankheiten. Der Mythos über die therapeutischen Eigenschaften der Urintherapie hält sich leider hartnäckig. Vertrauensvolle Menschen, die Empfehlungen von Pseudomedizinern gelesen oder Ratschläge von Verwandten und Freunden gehört haben, beschließen, ihren eigenen Urin zu verwenden, um Krankheiten zu beseitigen oder ihre Gesundheit zu verbessern. Diese barbarische Behandlungsmethode kann jedoch aufgrund der erhöhten Belastung der Nieren zu Nierenversagen und im Extremfall zum Tod führen“, so das Gesundheitsministerium.

Das Gesundheitsministerium fügte hinzu, dass es sich bei der Urintherapie um eine pseudowissenschaftliche Methode der nichtkonventionellen Medizin handelt, bei der Urin zur Behandlung eingesetzt wird. Unter den volkstümlichen Tipps findet man Empfehlungen, Urin einzureiben und ihn sogar innerlich zu konsumieren.

Aber das ist extrem gefährlich für Ihre Gesundheit, und hier ist der Grund dafür. Urin wird bei der Filtration des Blutplasmas in den Nieren gebildet. Bei der Passage des Plasmas durch die Nierenkanäle werden Wasser und für den Körper notwendige Stoffe absorbiert, während überflüssige Stoffe und Nebenprodukte (Harnstoff, Toxine usw.) durch die Harnleiter in die Blase gelangen. Der Urin eines gesunden Menschen enthält Harnstoff, Kreatinin, Harnsäure, Ammoniak und andere Stoffe, deren Anhäufung im Körper zu schweren Krankheiten führen kann. Der Urin einer kranken Person kann Aceton, Schwermetallsalze, Bakterien und andere Verunreinigungen enthalten. Durch das Trinken von Urin werden alle Abfälle, die der Körper losgeworden ist, wieder in den Körper zurückgeführt. Die Nieren und die Leber müssen daher härter arbeiten, um die giftigen Stoffe wieder loszuwerden. Dies kann zu Funktionsstörungen im Körper führen“, erklärte das Gesundheitsministerium.

Sie weisen auch darauf hin, dass Menschen, die Urin trinken, mit ihm gurgeln, Kompressen oder sogar Einläufe mit Urin machen, eine unnatürliche und unbewiesene Behandlungsmethode wählen. Der Mensch setzt seine eigene Gesundheit der Gefahr von Krankheiten aus, weil er seinen Körper mit den Endprodukten des Stickstoff-Stoffwechsels vergiftet. Anzeichen einer solchen Vergiftung sind ständiges Erbrechen, Durchfall, Reizungen des Magen-Darm-Trakts.

Bei einer Nierenentzündung (Pyelonephritis) oder einer anderen infektiösen Erkrankung des Urogenitalsystems können Erreger aus dem Urinkonsum andere Krankheiten und Reinfektionen verursachen.

Wer Urinkompressen praktiziert, die angeblich offene Wunden desinfizieren und heilen sollen, wählt einen direkten Weg zur Vereiterung dieser Stellen.

Das Ministerium fordert die Ukrainer auf, bewährte Quellen und Daten der evidenzbasierten Medizin zu nutzen und sich nicht selbst zu behandeln, insbesondere nicht mit pseudowissenschaftlichen Methoden.

