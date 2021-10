Gesundheitsministerium nimmt Entwicklung der Telemedizin auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Gesundheitsministerium hat mit der Entwicklung von Telemedizintechnologien und -diensten begonnen, um den Zugang der Ukrainer zu medizinischen Leistungen zu verbessern und deren Qualität zu erhöhen, wie der Pressedienst des Gesundheitsministeriums mitteilte.

Insbesondere sollten telemedizinische Technologien und Dienste den Zugang zu medizinischen Diensten für Personengruppen mit geringer Mobilität sowie für Patienten, die in abgelegenen Regionen des Landes leben, verbessern.

Es wird darauf hingewiesen, dass Ärzte durch die Einführung telemedizinischer Technologien und Dienste in der Lage sein werden, Patienten aus der Ferne zu konsultieren, schnell Informationen auszutauschen, Konsultationen in Form von Videokonferenzen abzuhalten und in kritischen Situationen schnelle Entscheidungen zu treffen.

Im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie können Online-Tools wichtige neue Herausforderungen bewältigen, nämlich die Gewährleistung eines sicheren Kontakts zwischen Ärzten und Patienten, ohne letztere bei der rechtzeitigen und qualitativ hochwertigen Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen einzuschränken.

„Die weltweite Praxis am Beispiel der COVID-19-Pandemie zeigt, dass die Telemedizin ein wirklich wirksames Instrument zur Prävention, Diagnose und Behandlung von Patienten ist. Es ist die Synergie von modernen Informationstechnologien und medizinischer Versorgung, die dazu beiträgt, eine neue Qualität medizinischer Dienstleistungen zu schaffen“, sagte Vadym Terentyuk, Leiter des Projekt- und Programmmanagements bei SE eHealth.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden einige dieser Dienste in einigen Regionen der Ukraine bereits genutzt und zeigen ihre Wirksamkeit. Insbesondere mit der Einführung telemedizinischer Technologien in der Region Odessa ist nicht nur die Zahl der Herzinfarkte außerhalb des therapeutischen Fensters zurückgegangen, sondern auch die Qualität der Behandlung im Allgemeinen hat sich verbessert.

Das Gesundheitsministerium plant, mit Unterstützung von Interessenvertretern und ausländischen Partnern die Einführung neuester Technologien in das Gesundheitssystem fortzusetzen.

Zur Erinnerung: Die Ukraine hat vor einigen Jahren mit der Erprobung der Telemedizin in ländlichen Ambulanzen begonnen.

