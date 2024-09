Es gibt kein Licht im besetzten Enerhodar - RosMedia

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Hochspannungsleitung ist außerhalb der Stadt gebrochen. Im Kernkraftwerk Saporischschja ist die Stromversorgung nicht unterbrochen.

In der vorübergehend beschlagnahmten Stadt Enerhodar in der Region Saporischschja gibt es keine Stromversorgung. Dies berichtete RosSmedia am 11. September unter Berufung auf Vertreter der Besatzungsverwaltung.

Wie bereits erwähnt, sind Enerhodar, wo sich das Kernkraftwerk Saporischschja befindet, und die umliegenden Siedlungen aufgrund von Schäden an der Stromleitung ohne Strom geblieben. In der Nacht brach eine Hochspannungsleitung außerhalb der Stadt.

Die Stromversorgung im KKW Saporischschja sei nicht unterbrochen worden, sagte die sogenannte „Kommunikationsdirektorin des Unternehmens“ Jewgenija Jaschina.

Die offiziellen ukrainischen Behörden von Enerhodar haben sich noch nicht zu der Situation geäußert.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, gesagt hat, dass die Reaktoren des Kernkraftwerks Saporischschja in einem Zustand der „kalten Abschaltung“ verbleiben sollten, solange der Krieg eine Bedrohung für ihre Sicherheit darstellt.