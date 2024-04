Es gibt Probleme mit der Registrierung von Lastwagen an der Grenze zu Polen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der LKW-Verkehr von der Ukraine nach Polen ist an der ukrainisch-polnischen Grenze verlangsamt worden. Auf polnischer Seite gibt es Probleme mit der Registrierung von Lastwagen. Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Steuerdienstes am Sonntag, den 21. April mit.

„Es gab einen Ausfall des Systems des polnischen Zolldienstes. In diesem Zusammenhang wird die Registrierung von Transporten, die Ladung nach Polen bringen, im Zoll nicht durchgeführt werden. Vorläufig wird die rhythmische Durchfahrt von Lastwagen am 22. April um 08:00 Uhr wieder aufgenommen“, heißt es in der Mitteilung.

Der staatliche Grenzdienst wies darauf hin, dass der Verkehr von Autos und Bussen trotz des Ausfalls fortgesetzt wird.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Polen seit mindestens sechs Monaten gegen die Einfuhr ukrainischer Agrarprodukte, die Pläne der Europäischen Kommission, den visafreien Wirtschaftsverkehr mit der Ukraine um ein weiteres Jahr zu verlängern, sowie gegen den „grünen Kurs“ der EU protestieren.

Am 28. März fand in Warschau ein zwischenstaatliches Treffen zwischen der Ukraine und Polen statt, bei dem beide Seiten eine gemeinsame Position zur Freigabe der Grenze vorstellten.

Am anderen Tag forderte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk die Bauern auf, die Blockade der Grenze zur Ukraine aufzugeben.