Es gibt wieder mehr als ein halbes Tausend COVID-Tote in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden am Vortag 13.777 neue COVID-19-Fälle registriert – insgesamt 3.477.649 im Land. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Freitag, 3. Dezember, mit.

509 Coronavirus-Patienten sind gestern gestorben (87 566 insgesamt), während 22 893 wieder gesund geworden sind (3 018 620 insgesamt).

Unter den gestern Erkrankten befanden sich 1.279 Kinder und 222 Angestellte des Gesundheitswesens. In der Zwischenzeit wurden über Nacht 2.992 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert…